14 травня 2026, 15:21

ДБР повідомило про підозру Володимиру Омеляну за ухилення від служби

Фото: ДБР
Державне бюро розслідувань оголосило підозру ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну, який після мобілізації проходив службу як офіцер групи планування штабу однієї з військових частин і тривалий час не виконував службові обов’язки

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій.

Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов’язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини.

Упродовж кількох періодів 2022-2023 років чоловік проводив службовий час на власний розсуд та не виконував жодних обов’язків, пов’язаних із проходженням військової служби у частині, дислокованій у Черкаській області.

Військовослужбовцю вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України - ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Згідно з документом, оприлюдненим на сайті Офісу генерального прокурора, йдеться про колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Нагадаємо, що правоохоронці завершили досудове розслідування ще одного епізоду щодо офіцера з Дніпропетровщини, який раніше допомагав місцевій депутатці фіктивно проходити військову службу.

ДБР Володимир Омелян підозра ухилення від служби
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
