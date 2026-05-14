ДБР повідомило про підозру Володимиру Омеляну за ухилення від служби

Державне бюро розслідувань оголосило підозру ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну, який після мобілізації проходив службу як офіцер групи планування штабу однієї з військових частин і тривалий час не виконував службові обов’язки

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій.

Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов’язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини.

Упродовж кількох періодів 2022-2023 років чоловік проводив службовий час на власний розсуд та не виконував жодних обов’язків, пов’язаних із проходженням військової служби у частині, дислокованій у Черкаській області.

Військовослужбовцю вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України - ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Йдеться про колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

