На Херсонщині через обстріли дві людини загинули, ще 13 – поранені
Минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 42 населені пункти Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.
Також окупанти понівечили магазин, газопровід та приватні автомобілі.
Через російські удари загинули дві людини загинули, ще 13 – дістали поранення, зокрема одна дитина.
Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали 772 удари по 44 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки по Пологівському району загинула одна людина
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Росіяни атакували Запоріжжя: поцілили в промисловий об'єкт, є постраждалі
15 травня 2026, 09:58$5 тис. за "кришування" бізнесу: на Прикарпатті затримали керівника слідчого відділу поліції
15 травня 2026, 09:53Росіяни вдарили дроном по селу на Чернігівщині: постраждали матір і дитина
15 травня 2026, 09:47Російські удари по Харківщині: 39 постраждалих, серед них – 9 дітей
15 травня 2026, 09:40Росіяни атакували Україну 6 ракетами та 141 дроном: є влучання на шести локаціях
15 травня 2026, 09:34На Буковині зупинили контрабанду електрокарів: вартість авто суттєво занизили
15 травня 2026, 09:26Скандал в Ужгородському ТЦК: обшуки у керівництва та трьох фігурантів
15 травня 2026, 09:10Росіяни атакували приміський поїзд на Запоріжжі: є поранені серед пасажирів
15 травня 2026, 08:59У Дарницькому районі Києва завершили рятувальну операцію
15 травня 2026, 08:47Експомічник Зеленського Шефір "переписав" майно на дружину після підозр НАБУ нардепам
15 травня 2026, 08:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців