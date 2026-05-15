15 травня 2026, 09:40

Російські удари по Харківщині: 39 постраждалих, серед них – 9 дітей

Фото: Харківська ОВА
Протягом минулої доби російські війська атакували місто Харків та 5 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 39 осіб, серед них – 9 дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Харкові поранення отримали 21 жінка, 6 чоловіків, а також діти: хлопчики 8, 11, 12, 13 і 16 років та дівчата 8, 8, 13 і 16 років.

У селі Катеринівка Лозівської громади постраждали три жінки віком 19, 21 та 66 років.

Ворог атакував Шевченківський і Салтівський райони Харкова із застосуванням безпілотників. Загалом по області застосовувалися різні види озброєння:

  • 4 керовані авіабомби (КАБ);
  • 6 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА типу "Молнія";
  • 5 FPV-дронів.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області.

У Харкові пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 6 автомобілів, 3 заклади харчування, кіоск та зупинку громадського транспорту.

У Богодухівському районі зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, господарських споруд, навчального закладу та парканів.

У Куп'янському районі пошкоджено складське приміщення, у Лозівському –приватний будинок, у Чугуївському – приватні будинки, гараж, паркан та електромережі.

Нагадаємо, протягом ранку 14 травня окупанти атакували безпілотниками Шевченківський та Салтівський райони Харкова. Було відомо про 14 постраждалих.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
