Протягом минулої доби російські війська атакували місто Харків та 5 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 39 осіб, серед них – 9 дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Харкові поранення отримали 21 жінка, 6 чоловіків, а також діти: хлопчики 8, 11, 12, 13 і 16 років та дівчата 8, 8, 13 і 16 років.

У селі Катеринівка Лозівської громади постраждали три жінки віком 19, 21 та 66 років.

Ворог атакував Шевченківський і Салтівський райони Харкова із застосуванням безпілотників. Загалом по області застосовувалися різні види озброєння:

4 керовані авіабомби (КАБ);

6 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Молнія";

5 FPV-дронів.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області.

У Харкові пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 6 автомобілів, 3 заклади харчування, кіоск та зупинку громадського транспорту.

У Богодухівському районі зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, господарських споруд, навчального закладу та парканів.

У Куп'янському районі пошкоджено складське приміщення, у Лозівському –приватний будинок, у Чугуївському – приватні будинки, гараж, паркан та електромережі.

Нагадаємо, протягом ранку 14 травня окупанти атакували безпілотниками Шевченківський та Салтівський райони Харкова. Було відомо про 14 постраждалих.