13 травня 2026, 21:25

На Закарпатті під час атаки сім'ї з дітьми не пускали до укриття

На Закарпатті сталась найбільша атака за весь час повномасштабної війни. При цьому людей не пускали в укриття

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За словами журналіста, жителі Закарпаття масово скаржаться йому на те, що їх не пускали в укриття під час тривоги в містах. Крім того, ща словами місцевих жителів, у багатьох підприємствах не було евакуації.

Згодом стало відомо, що через недопуск людей в укриття в Ужгороді прокуратура розпочала кримінальне провадження.

За словами журналіста, були випадки, коли людей з дітьми не пускали у укриття училища торгівлі та технологій харчування.

Нагадаємо, що 13 травня під час ворожої атаки на територію Закарпаття залетіли російські безпілотники. Це називають наймасованішим обстрілом з початку повномасштабного вторгнення. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

