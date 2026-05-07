Побив курсанта та погрожував свідку: судитимуть командира Харківського вишу

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, під час занять із самопідготовки сержант вирішив "перевірити знання" одного з курсантів. Через невдоволення відповіддю він кілька разів ударив підлеглого кулаками по тулубу та голові.

Згодом у коридорі командир продовжив побиття – повалив військовослужбовця на коліна та знову бив його по голові, супроводжуючи дії образами та приниженнями.

Унаслідок нападу курсант отримав легкі тілесні ушкодження.

Слідство також встановило, що після відкриття кримінального провадження фігурант намагався тиснути на свідків. Під час телефонної розмови він погрожував одному зі свідків насильством через надані правоохоронцям покази.

Крім того, за версією слідства, сержант повідомив керівництву про нібито виклик на допит до ДБР, однак використав це як привід для самовільного залишення місця служби в умовах воєнного стану.

Оскільки підозрюваний переховується, повідомлення про підозру було вручено його близьким родичам відповідно до вимог чинного законодавства.

Йому інкримінують:

застосування насильства військовою службовою особою щодо підлеглого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України);

погрозу насильством щодо свідка з метою помсти за раніше надані показання (ст. 386 КК України);

самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, про підозру сержанту повідомили 16 лютого 2026 року. Прокуратура подала клопотання до суду про взяття під варту та дозвіл на затримання. Однак, чоловік перебуває у розшуку. Правоохоронці також перевіряють, чи причетний він до інших подібних інцидентів.