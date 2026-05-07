На Полтавщині водій загинув під колесами свого автобуса
Поліція встановлює обставини нещасного випадку, що стався вдень 5 травня у селищі Комишня Миргородського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Під час ремонтних робіт автобус "ПАЗ" почав котитися назад та наїхав на водія.
Від отриманих травм 54-річний чоловік загинув на місці.
Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України. Слідство з’ясовує всі деталі та причини трагедії.
Нагадаємо, 2 травня на Рівненщині врятували чоловіка, який впав у кар'єр глибиною 15 метрів. Його госпіталізували.
