Поліція встановлює обставини нещасного випадку, що стався вдень 5 травня у селищі Комишня Миргородського району

Під час ремонтних робіт автобус "ПАЗ" почав котитися назад та наїхав на водія.

Від отриманих травм 54-річний чоловік загинув на місці.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України. Слідство з’ясовує всі деталі та причини трагедії.

