У ніч на 7 травня РФ атакувала Україну 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 92 російські безпілотники на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, в ніч на 7 травня російські військові майже 30 разів атакували п'ять районів Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо людей. У Дніпрі постраждали 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік.