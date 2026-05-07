09:08  07 травня
У Дніпрі вибухнула припаркована автівка: є постраждалі
07:48  07 травня
Смертельна ДТП на дамбі в Тернополі: одна людина загинула, інша – у лікарні
01:35  07 травня
"Скрізь треба башляти": Даша Астаф'єва зізналась, чому припинила кар'єру співачки
UA | RU
UA | RU
07 травня 2026, 08:15

РФ випустила по Україні понад 100 безпілотників: є влучання на 6 локаціях

07 травня 2026, 08:15
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 7 травня РФ атакувала Україну 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 92 російські безпілотники на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 7 травня 2026 року

Нагадаємо, в ніч на 7 травня російські військові майже 30 разів атакували п'ять районів Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо людей. У Дніпрі постраждали 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли ППО безпілотники
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: серед постраждалих – дитина
07 травня 2026, 09:45
На Київщині внаслідок нічної атаки пошкоджено три будинки
07 травня 2026, 09:41
На Полтавщині чоловік знайшов мертвою 13-річну доньку: поліція встановлює причини смерті
07 травня 2026, 09:23
ГРВІ та COVID-19 в Україні: понад 117 тисяч нових випадків за тиждень
07 травня 2026, 09:16
У Дніпрі вибухнула припаркована автівка: є постраждалі
07 травня 2026, 09:08
Парад у Москві та інформаційний хаос: що насправді готує Кремль
07 травня 2026, 08:59
Заманив онуку на горище: на Київщині судитимуть чоловіка за сексуальне насильство над 9-річною дівчинкою
07 травня 2026, 08:57
Російські обстріли на Донеччині: троє людей загинули, 6 – поранені
07 травня 2026, 08:46
У Польщі розслідують напад на 14-річного українця: подробиці інциденту
07 травня 2026, 08:38
На Полтавщині водій загинув під колесами свого автобуса
07 травня 2026, 08:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Всі блоги »