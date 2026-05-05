Фото: Офіс Генерального прокурора

На Харківщині винесли суворий вирок залізничнику, який за $165 продавав ворогу безпеку цілих регіонів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора передає RegioNews .

49-річний монтер колії з Богодухова працював на залізниці, мав доступ до прифронтових районів і використав це для допомоги ворогу. За 165 доларів США він передавав представнику РФ розвіддані про позиції ЗСУ, укріплення та інженерні споруди на Харківщині й Сумщині.

Прокурори Харківської обласної прокуратури довели в суді, що у червні 2025 року працівник філії АТ "Укрзалізниця” почав спілкуватися з представником РФ та погодився виконувати його завдання.

За його вказівками чоловік збирав і надсилав інформацію про дислокацію особового складу та техніки ЗСУ, фортифікаційні споруди, укріпрайони, окопи і колишню військову частину.

Також він передав фото споруди для з’їзду техніки біля залізничної колії з ешелоном - цей знімок зробив під час одного з робочих виїздів.

Розвіддані надсилав у Telegram у вигляді текстових повідомлень і скриншотів Google-мап із позначками. За цю "роботу” він отримав 165 доларів США.

У суді обвинувачений визнав вину частково. Він підтвердив, що надсилав представнику РФ розвіддані, однак стверджував, що брав інформацію з відкритих джерел і особисто нічого не фотографував. Також пояснив, що діяв заради грошей.

Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за ч. 2 ст. 111 КК України, йому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

