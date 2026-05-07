За офіційною інформацією Управління міської поліції в Ольштині, напад міг статися під час травневих вихідних у районі Старого міста.

Інформація про інцидент раніше з'явилася у соцмережах. За даними публікацій, йдеться про двох братів з України віком 12 та 14 років. Стверджується, що молодший хлопець разом із другом підійшов до групи польських дівчат, щоби познайомитися, після чого між підлітками виникла словесна суперечка.

У соцмережах також повідомляють, що дівчата нібито почали ображати та штовхати хлопців. Коли 14-річний брат підійшов захистити молодшого, одна з дівчат, за словами очевидців, вдарила його в обличчя.

Згодом, як стверджують автори дописів, дівчата викликали старших знайомих віком приблизно 20-30 років. Після цього група чоловіків нібито жорстоко побила 14-річного українця.

У публікаціях також ідеться про можливі погрози та приниження через українське походження дітей. Зокрема, повідомляється, що хлопця нібито змушували ставати на коліна, цілувати взуття та погрожували "вивезти у багажнику".

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові та процесуальні дії, встановлюють усіх учасників події та відтворюють її обставини.

