У Дніпрі зросла кількість постраждалих після атаки – вже 11

Унаслідок російської атаки на Дніпровський район кількість постраждалих зросла до 11 осіб

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, п'ятеро поранених госпіталізовані, один чоловік перебуває у важкому стані. Інші постраждалі – у стані середньої тяжкості.

У результаті удару знищено автобус і два легкові автомобілі, ще вісім авто зазнали пошкоджень. Також пошкоджено магазин та багатоквартирний будинок.

Пожежу, яка виникла на місці атаки, рятувальники вже ліквідували.

Нагадаємо, 30 квітня близько 10:30 у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Відомо про одну загиблу людину.