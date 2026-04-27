27 квітня 2026, 17:55

Буданов приніс "армійщину" в Офіс президента України

Фото: tsn.ua
Після призначення на посаду голови Офісу президента Кирило Буданов почав впроваджувати на Банковій специфічні принципи роботи, сформовані у військовому середовищі. Йдеться про так звану «армійщину», проте у значно полегшеному варіанті, адаптованому під потреби цивільного апарату

Про це пише видання "Бабель", передає RegioNews.

Як пише видання, одразу після призначення Буданов багато часу проводив у відрядженнях і на переговорах — на Банковій і в парламенті його не бачили ще кілька тижнів. Коли він прийшов в Офіс, провів зустріч із кожним заступником і детально розпитав про головні завдання, умови роботи, амбіції та побажання. Одного із заступників, який хотів піти, він вмовив залишитися.

Зазначається, що усе, що відбувалось після призначення Буданова в Офіс, коротко можна назвати відлигою.

"У Буданова свій стиль роботи й алгоритм ухвалення рішень. Складні питання на розгляд він просить подавати за певною схемою: проблема, кілька варіантів її вирішення з позитивними і негативними наслідками кожного варіанту. У нього на столі лежить така велика таблиця”, - йдеться у тексті видання.

Окрім того повідомляється, що ще одна річ, яку Буданов приніс в Офіс, — "армійщина", але в дуже полегшеному для справжніх військових варіанті. Наприклад, він вимагає, щоб біля його імені та імені його заступника Павла Паліси в документах писали військові звання — обидва досі служать.

Нагадаємо, що 2 січня Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс президента. Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

Згодом стало відомо, що Сергій Кислиця був призначений першим заступником керівника Офісу президента.

Читайте також: 100 днів Буданова на чолі Офісу президента України

Буданов Килило Офіс президента армія
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Будинок, авто та готівка: ВАКС арештував майно керівника обласного ТЦК
27 квітня 2026, 19:55
Промисловий контрафакт: на Харківщині накрили підпільний тютюновий завод
27 квітня 2026, 19:45
Українські прикордонники знищили укриття росіян (ВІДЕО)
27 квітня 2026, 19:25
Колишнього очільника оборонного заводу засудили за розтрату майна
27 квітня 2026, 19:19
У Львові стався вибух у багатоповерхівці: є загиблий
27 квітня 2026, 19:10
У Харкові поліція розслідує стрілянину на станції "Історичний музей"
27 квітня 2026, 18:59
У Тернополі школярка з ножем напала на однокласницю: уламок ножа лишився в тілі
27 квітня 2026, 18:55
26 обшуків та 10 мільйонів у заначках: на Буковині перерили канал "тіньового" експорту лісу до Молдови
27 квітня 2026, 18:39
На перше побачення з дружиною Буданов приніс квіти, книгу і ваги
27 квітня 2026, 18:35
На Прикарпатті "працівник банку" обчистив картку чоловіка
27 квітня 2026, 18:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі публікації »
