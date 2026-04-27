Фото: tsn.ua

Після призначення на посаду голови Офісу президента Кирило Буданов почав впроваджувати на Банковій специфічні принципи роботи, сформовані у військовому середовищі. Йдеться про так звану «армійщину», проте у значно полегшеному варіанті, адаптованому під потреби цивільного апарату

Про це пише видання "Бабель", передає RegioNews.

Як пише видання, одразу після призначення Буданов багато часу проводив у відрядженнях і на переговорах — на Банковій і в парламенті його не бачили ще кілька тижнів. Коли він прийшов в Офіс, провів зустріч із кожним заступником і детально розпитав про головні завдання, умови роботи, амбіції та побажання. Одного із заступників, який хотів піти, він вмовив залишитися.

Зазначається, що усе, що відбувалось після призначення Буданова в Офіс, коротко можна назвати відлигою.

"У Буданова свій стиль роботи й алгоритм ухвалення рішень. Складні питання на розгляд він просить подавати за певною схемою: проблема, кілька варіантів її вирішення з позитивними і негативними наслідками кожного варіанту. У нього на столі лежить така велика таблиця”, - йдеться у тексті видання.

Окрім того повідомляється, що ще одна річ, яку Буданов приніс в Офіс, — "армійщина", але в дуже полегшеному для справжніх військових варіанті. Наприклад, він вимагає, щоб біля його імені та імені його заступника Павла Паліси в документах писали військові звання — обидва досі служать.

Нагадаємо, що 2 січня Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс президента. Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

Згодом стало відомо, що Сергій Кислиця був призначений першим заступником керівника Офісу президента.

