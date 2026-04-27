Українські прикордонники знищили укриття росіян (ВІДЕО)
Українські захисники продовжують нищити ворога на фронті. На цей раз прикордонники поділились потужними кадрами, де завдають ударів по росіянах та їхній техніці
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу операторів бригади "Сталевий кордон". Відео були зроблені на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.
"Протягом бойової роботи бійці знищили 7 укриттів, 4 окупантів, їх транспортний засіб та 3 антени", - кажуть прикордонники.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали ефектне відео з фронту. Лише один дрон знищив 11 російських загарбників.
