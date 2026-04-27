После назначения на должность главы Офиса президента Кирилл Буданов начал внедрять на Банковой специфические принципы работы, сформированные в военной среде. Речь идет о так называемой «армейщине», однако в значительно облегченном варианте, адаптированном под нужды гражданского аппарата

Как пишет издание, сразу после назначения Буданов много времени проводил в командировках и на переговорах — на Банковой и в парламенте его не видели еще несколько недель. Когда он пришел в Офис, провел встречу с каждым заместителем и подробно расспросил о главных задачах, условиях работы, амбициях и пожеланиях. Одного из заместителей, который хотел уйти, он уговорил остаться.

Все, что происходило после назначения Буданова в Офис, коротко можно назвать оттепелью.

"У Буданова свой стиль работы и алгоритм принятия решений. Сложные вопросы на рассмотрение он просит подавать по определенной схеме: проблема, несколько вариантов ее решения с положительными и отрицательными последствиями каждого варианта. У него на столе лежит столь обширная таблица", - говорится в тексте издания.

Кроме того, сообщается, что еще одна вещь, которую Буданов принес в Офис, — "армейщина", но в очень облегченном для настоящих военных варианте. Например, он требует, чтобы у его имени и имени его заместителя Павла Палисы в документах писали воинские звания - оба до сих пор служат.

Напомним, что 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис президента. Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства .

Впоследствии стало известно, что Сергей Кислиц был назначен первым заместителем руководителя Офиса президента.

