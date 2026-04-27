27 апреля 2026, 17:55

Буданов принес "армейщину" в офис президента Украины

Фото: tsn.ua
После назначения на должность главы Офиса президента Кирилл Буданов начал внедрять на Банковой специфические принципы работы, сформированные в военной среде. Речь идет о так называемой «армейщине», однако в значительно облегченном варианте, адаптированном под нужды гражданского аппарата

Об этом пишет издание "Бабель", передает RegioNews .

Как пишет издание, сразу после назначения Буданов много времени проводил в командировках и на переговорах — на Банковой и в парламенте его не видели еще несколько недель. Когда он пришел в Офис, провел встречу с каждым заместителем и подробно расспросил о главных задачах, условиях работы, амбициях и пожеланиях. Одного из заместителей, который хотел уйти, он уговорил остаться.

Все, что происходило после назначения Буданова в Офис, коротко можно назвать оттепелью.

"У Буданова свой стиль работы и алгоритм принятия решений. Сложные вопросы на рассмотрение он просит подавать по определенной схеме: проблема, несколько вариантов ее решения с положительными и отрицательными последствиями каждого варианта. У него на столе лежит столь обширная таблица", - говорится в тексте издания.

Кроме того, сообщается, что еще одна вещь, которую Буданов принес в Офис, — "армейщина", но в очень облегченном для настоящих военных варианте. Например, он требует, чтобы у его имени и имени его заместителя Павла Палисы в документах писали воинские звания - оба до сих пор служат.

Напомним, что 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис президента. Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства .

Впоследствии стало известно, что Сергей Кислиц был назначен первым заместителем руководителя Офиса президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 дней Буданова во главе Офиса президента Украины

23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
Земельная афера на 12,8 миллиона: в Тернопольской области вручили подозрение директору за захват земли в Виннице
27 апреля 2026, 21:27
В Ровенской области пьяный мужчина порезал двух прохожих
27 апреля 2026, 21:15
Дроны и артиллерия: окупаны около 20 раз ударили по Никопольщине, есть жертвы
27 апреля 2026, 20:59
На Днепропетровщине мужчина погиб под колесами
27 апреля 2026, 20:55
Ночные гонки в Дарницком районе: подростки на украденном у родственников Ford убегали от полиции (ВИДЕО)
27 апреля 2026, 20:40
Убийство Андрея Парубия: во Львове перед заседанием заминировали суд
27 апреля 2026, 20:35
Атака на Сумы: российский дрон разбил полтора десятка грузовиков и автобусы
27 апреля 2026, 20:26
СБУшников поймали на взятке в 110 тысяч долларов - НАБУ
27 апреля 2026, 20:15
Дом, авто и наличные: ВАКС арестовал имущество руководителя областного ТЦК
27 апреля 2026, 19:55
Промышленный контрафакт: в Харьковской области накрыли подпольный табачный завод
27 апреля 2026, 19:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Все публикации »
