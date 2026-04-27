14:55  27 квітня
На Полтавщині з даху підприємства впала людина
14:42  27 квітня
У Львові побито температурний рекорд 1954 року: -5,3 °C
11:45  27 квітня
На Чернігівщині судитимуть сімейну лікарку через смерть 12-річного хлопчика
UA | RU
UA | RU
27 квітня 2026, 19:45

Промисловий контрафакт: на Харківщині накрили підпільний тютюновий завод

Читайте также на русском языке
Фото: поліція Харківської області
Читайте также
на русском языке

На Харківщині правоохоронці припинили діяльність організованої групи, учасники якої протягом тривалого часу здійснювали незаконне виробництво тютюнових виробів у промислових масштабах та реалізовували контрафактну продукцію

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Зазначається, що у результаті спецоперації вилучено обладнання, сировину, готову продукцію та значні суми готівки.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з вересня 2024 року по вересень 2025 року троє чоловіків віком 39, 56 та 69 років, діючи у складі організованої групи, без відповідних дозвільних документів налагодили процес незаконного виробництва тютюнової продукції. Надалі виготовлені вироби збувалися на території регіону.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили близько 40 000 незаконно виготовлених сигарет, понад 11 700 заготовок паперових цигарок, вісім виробничих станків типу HVK, майже 200 кілограмів тютюну, понад 463 000 гільз для сигарет, грошові кошти у сумі 130 000 гривень, мобільні телефони, які використовувалися у злочинній діяльності. На вказане майно накладено арешт.

Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує до п’яти років позбавленням волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Нагадаємо, що раніше у пункті пропуску "Павлове-Матьовце" в одному з вагонів вантажного потяга митники виявили 1520 пачок сигарет, прихованих під шаром руди.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область тютюн поліція сигарети
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
