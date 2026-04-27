На Харківщині правоохоронці припинили діяльність організованої групи, учасники якої протягом тривалого часу здійснювали незаконне виробництво тютюнових виробів у промислових масштабах та реалізовували контрафактну продукцію

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зазначається, що у результаті спецоперації вилучено обладнання, сировину, готову продукцію та значні суми готівки.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з вересня 2024 року по вересень 2025 року троє чоловіків віком 39, 56 та 69 років, діючи у складі організованої групи, без відповідних дозвільних документів налагодили процес незаконного виробництва тютюнової продукції. Надалі виготовлені вироби збувалися на території регіону.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили близько 40 000 незаконно виготовлених сигарет, понад 11 700 заготовок паперових цигарок, вісім виробничих станків типу HVK, майже 200 кілограмів тютюну, понад 463 000 гільз для сигарет, грошові кошти у сумі 130 000 гривень, мобільні телефони, які використовувалися у злочинній діяльності. На вказане майно накладено арешт.

Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує до п’яти років позбавленням волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

