На Прикарпатті "працівник банку" обчистив картку чоловіка

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Жертвою схеми став 37-річний житель Яблунівської громади. Йому зателефонував незнайомець, який назвався працівником банку. Згодом псевдобанкір повідомив про нібито підозрілі операції з карткою та переконав чоловіка "захистити кошти". Для цього попросив назвати коди, які приходили в SMS.

В результаті чоловік втратив 150 тисяч гривень. У поліції розпочали розслідування.

"Телефонні шахраї активізувалися - вони телефонують людям, представляються працівниками банків і виманюють конфіденційну інформацію", - попереджають в поліції.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.