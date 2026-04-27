На перше побачення з дружиною Буданов приніс квіти, книгу і ваги

Дружина голови ОП Кирила Буданова розповіла про те, як вони зустрілись. Виявилось, це сталось прямо у потязі

Дружину Кирило Буданов зустрів у 2013 році. Коли він повертався з Одеси, він зустрів дівчину в потязі. За словами Маріанни, її не повинно було там бути, але ніби "зірки зійшлись".

На перше побачення Кирило Буданов приніс квіти, книгу Стефана Цвейга. Тоді Маріанна навчалась в університеті на психолога. Крім того, дівчина активно тренувалась, а тому Кирило приніс їй ваги. Де він працював, вона тоді не знала.

"Я думала, він займається не повʼязаною з військовою справою роботою, і мені не було важливо, яку посаду він обіймає", - каже Маріанна.

Пропозицію голова Офісу президента робив кілька разів, але вона відмовляла. Для нього це був уже другий шлюб (від першого він має сина). З Маріанною вони разом уже 17 років, якщо рахувати від першої зустрічі в потязі.

"Більшість людей насправді кажуть: як жінка каже, так я і роблю. Це плюс-мінус правда", - каже Кирило Буданов, зазначавши, що інколи його називають підкаблучником.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кирило Буданов свого часу запропонував Володимиру Зеленському стратегічний план подолання кризи, яка паралізувала владну верхівку через резонансне розслідування НАБУ, відоме як "Міндічгейт". Ключовою та найбільш радикальною вимогою документа була відставка Андрія Єрмака.