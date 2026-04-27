27 квітня 2026, 19:19

Колишнього очільника оборонного заводу засудили за розтрату майна

27 квітня 2026, 19:19
Фото ілюстративне
Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості колишнього директора Житомирського бронетанкового заводу у справі про розтрату майна Державного агентства резерву України

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Йдеться про розтрату 20 двигунів УТД-20 загальною вартістю понад 5,766 млн гривень.

За умовами угоди, суд визнав ексдиректора заводу винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, учинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

Чоловіку призначили узгоджене покарання у вигляді восьми років за ґратами з конфіскацією частини майна та позбавленням на три роки права обіймати певні посади на підприємствах, у яких частка власності держави перевищує 50%.

Водночас засудженого звільнили від відбування основного покарання на підставі ч. 2 ст. 75 Кримінального кодексу України. Натомість йому встановили іспитовий строк із покладенням обов’язків, передбачених п. п. 1 і 2 ч. 1 ст. 76 ККУ:

  • періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
  • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

У межах угоди ексдиректор заводу зобов’язаний відшкодувати завдані збитки, а також переказати 12 млн гривень на підтримку Збройних сил України через благодійний фонд "Повернись живим".

Нагадаємо, що суддя одного з апеляційних судів отримав підозру від НАБУ і САП. Йдеться про незаконне збагачення та недостовірне декларування.

