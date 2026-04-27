26 обшуків та 10 мільйонів у заначках: на Буковині перерили канал "тіньового" експорту лісу до Молдови
На Буковині правоохоронці зупинили масштабну схему незаконного експорту лісоматеріалів до Молдови
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України, передає RegioNews.
Слідство встановило, що організатор - керівник приватного підприємства у 2024–2025 роках скуповував необліковану деревину, оформлював її за підробленими документами про походження та вивозив за кордон.
До цієї діяльності були залучені підприємці, працівники лісництва і водії, які забезпечували перевезення незаконно заготовленого лісу.
22 квітня 2026 року в Чернівецькій області провели 26 обшуків на деревообробних підприємствах, у складських і офісних приміщеннях, транспортних засобах та за місцями проживання причетних осіб.
Правоохоронці вилучили близько 1 000 м³ лісодеревини (кругляку), товарно-транспортні документи та бірки для маркування. Також готівку: понад 48 тис. євро, 4,5 тис. доларів США і понад 500 тис. грн, мобільні телефони, відеореєстратори та чорнові записи. Загальна вартість вилученого близько 10 млн грн.
Двом керівникам приватних підприємств з лісової та деревообробної галузі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201-1 Кримінального кодексу України.
Встановлюються усі учасники схеми.
