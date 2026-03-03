Вимагали з іноземців гроші: на Прикарпатті судитимуть посадовців міграційної служби
Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо начальника одного з відділів Західного міжрегіонального управління Державної міграційної служби в Івано-Франківську та його підлеглого, які організували схему вимагання грошей в іноземців.
Наразі обвинувальний акт направлений до суду.
Фігурантів судитимуть:
- начальника відділу – за одержання хабарів за вплив на рішення службової особи, поєднане з вимаганням (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України), а також за службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України);
- його підлеглого та перекладача – за одержання хабарів за вплив на рішення службової особи, поєднане з вимаганням (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, посадовці разом із перекладачем вимагали гроші в іноземців за продовження терміну перебування в Україні. Під час обшуків у міграційній службі та вдома у фігурантів правоохоронці вилучили гроші, телефони та документи.
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
На Київщині викрили командира взводу Повітряних сил, який продав техніку для ППО
03 березня 2026, 17:14На Прикарпатті ділки привласнили квартиру вартістю 2,3 млн грн та готували її до продажу
03 березня 2026, 16:49Військовому, який вимагав прибрати меморіал загиблим у Києві, загрожує 10 років в'язниці
03 березня 2026, 16:30У Європу за 30 тисяч "зеленими": на Львівщині ділок організував канал для ухилянтів
03 березня 2026, 16:20Окупанти атакували Херсон: виникла пожежа у багатоповерхівці, постраждав чоловік
03 березня 2026, 16:18Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
03 березня 2026, 16:00На Львівщині митники вилучили техніку Apple, Garmin та Samsung на 1,7 млн грн
03 березня 2026, 15:39У Вінниці зіткнулися вантажівка та легковик: постраждалого водія затисло в авто
03 березня 2026, 15:17Росіяни вдарили по Чугуєву: серед постраждалих – дитина
03 березня 2026, 14:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі блоги »