Фото: ДБР

Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо начальника одного з відділів Західного міжрегіонального управління Державної міграційної служби в Івано-Франківську та його підлеглого, які організували схему вимагання грошей в іноземців.

Наразі обвинувальний акт направлений до суду.

Фігурантів судитимуть:

начальника відділу – за одержання хабарів за вплив на рішення службової особи, поєднане з вимаганням (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України), а також за службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України);

його підлеглого та перекладача – за одержання хабарів за вплив на рішення службової особи, поєднане з вимаганням (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, посадовці разом із перекладачем вимагали гроші в іноземців за продовження терміну перебування в Україні. Під час обшуків у міграційній службі та вдома у фігурантів правоохоронці вилучили гроші, телефони та документи.