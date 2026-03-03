11:54  03 березня
На Харківщині агентка ФСБ намагалася влаштуватися до ТЦК – її затримала СБУ
14:15  03 березня
У Тернополі на виробництві загинув працівник: на нього впали великогабаритні двері
13:46  03 березня
У центрі Києва чоловік вистрибнув з 23 поверху
03 березня 2026, 14:59

Росіяни вдарили по Чугуєву: серед постраждалих – дитина

03 березня 2026, 14:59
Фото: ОВА
У вівторок, 3 березня, російські військові атакували Чугуїв на Харківщині

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Ударом російського БпЛА пошкоджений приватний будинок і кілька господарчих споруд.

Допомоги медиків потребували пʼятеро людей, зокрема 7-річна дівчинка.

Нагадаємо, 3 березня росіяни атакували дроном Шевченківський район Харкова. Внаслідок падіння уламків пошкоджені вікна багатоквартирних будинків та кілька автомобілів.

Харківська область війна обстріли постраждалі безпілотники
03 березня 2026
