Фото: ДСНС

ДТП трапилася у Вінниці на вулиці Левка Лук’яненка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Зіткнулися вантажівка та легковик. Водія останнього затисло в понівеченій автівці.

За допомогою спецобладнання рятувальники деблокували чоловіка з салону авто та передали медикам "швидкої".

Водій вантажівки, на щастя, не постраждав.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

