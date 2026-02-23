На Житомирщині водій збив поліцейського та влаштував погоню

Фото: Нацполіція

У Житомирській області правоохоронці повідомили про підозру чоовіку, який травмував правоохоронця. Стало відомо, що тепер йому може загрожувати

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 14 лютого на вулиці Європейській у Бердичеві. Там правоохоронці зупинили Volkswagen Passat, 37-річний водій якого вчинив правопорушення. Коли поліція попросила надати документи, чоловік почав їхати та збив поліцейського. Потім він під час переслідування пошкодив три службові автомобілі поліції.

23 лютого правоохоронці провели обшук вдома у чоловіка. Йому повідомили про підозру. Тепер йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

