21:58  23 лютого
Українців попередили про ожеледицю 24 лютого
20:11  23 лютого
В Одесі люди закидали камінням автомобіль ТЦК
16:19  23 лютого
Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2026, 18:40

На Житомирщині водій збив поліцейського та влаштував погоню

23 лютого 2026, 18:40
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Житомирській області правоохоронці повідомили про підозру чоовіку, який травмував правоохоронця. Стало відомо, що тепер йому може загрожувати

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 14 лютого на вулиці Європейській у Бердичеві. Там правоохоронці зупинили Volkswagen Passat, 37-річний водій якого вчинив правопорушення. Коли поліція попросила надати документи, чоловік почав їхати та збив поліцейського. Потім він під час переслідування пошкодив три службові автомобілі поліції.

23 лютого правоохоронці провели обшук вдома у чоловіка. Йому повідомили про підозру. Тепер йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області група невідомих осіб напала на військовослужбовців 24-го окремого штурмового полку "Айдар". Про це повідомили представники підрозділу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція напад Житомирська область
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
Гуморист Юрій Ткач та його дружина зізнались, що стало причиною тріщини в шлюбі
24 лютого 2026, 01:30
Співачка Злата Огнєвіч зізналась, чи робила пластику
24 лютого 2026, 00:30
"І лунає другий вибух": зірка "Спіймати Кайдаша" опинився поруч із терактом у Львові - що згадує актор
23 лютого 2026, 23:30
"Промені пам’яті" засвітили над могилами полеглих воїнів у Львові
23 лютого 2026, 22:56
Хліб в Україні подорожчав майже вдвічі: що відбувається з цінами
23 лютого 2026, 22:55
Торік Росія вивезла з окупованих територій 2 млн тонн зерна
23 лютого 2026, 22:33
Ціни на картоплю зростають як на дріжджах: скільки тепер платити за кілограм
23 лютого 2026, 22:25
У поліції прокоментували вибух у Дніпрі
23 лютого 2026, 22:12
Українців попередили про ожеледицю 24 лютого
23 лютого 2026, 21:58
В Україні ціна продажу борошна практично зрівнялася із собівартістю: що відбувається
23 лютого 2026, 21:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »