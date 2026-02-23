На Запоріжжі росіяни вбили пенсіонера

Ілюстративне фото

У понеділок, 23 лютого, росіяни вдарили по Пологівському району Запорізької області. На жаль, внаслідок атаки загинула людина

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Росіяни атакували Запорізьку область дроном. Безпілотником ворог влучив по приватному будинку в місті Оріхів. Вибухова хвиля та уламки пошкодили будівлю. Внаслідок удару ворога загинув 71-річний місцевий житель.

Нагадаємо, раніше внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 9 січня загинув медик Сергій Смоляк. Він родом із Херсонщини. Його бригада приїхала на місце обстрілу житлового будинку в Дарницькому районі, коли ворог завдав повторного удару.