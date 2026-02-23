Хотіла врятувати доньку: на Буковині аферисти виманили в пенсіонерки 300 тисяч

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

70-річна жителька Чернівецької області звернулась до поліції. Вона розповіла, що отримала дзвінок від незнайомців. Аферисти представились правоохоронцями та сказали, що донька жінки потрапила в біду. Пенсіонерка думала, що рятує доньку, коли перераховувала шахраям майже 336 тисяч гривень.

"Співробітники поліції внесли відомості про вказаний факт шахрайства до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування", - повідомляє поліція.

