23 лютого
23 лютого
23 лютого
23 лютого 2026, 19:23

Топпосадовця СБУ викрили на хабарі у 68 тисяч доларів

23 лютого 2026, 19:23
ілюстративне фото: з відкритих джерел
НАБУ і САП викрили та затримали на одержанні неправомірної вигоди працівника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ.

Як зазначається, посадовець одержав 68 тисяч доларів від двох громадян (по 34 тисячі з кожного) за "вирішення питання" щодо їх зняття з розшуку у ТЦК та СП та подальшого оформлення відстрочки від мобілізації, а також за непритягнення до відповідальності після оформлення фіктивної відстрочки.

"Відстрочку планували оформити на підставі завідомо неправдивих документів про нібито наявність у кожного з громадян трьох дітей. Фіктивні свідоцтва про народження, за задумом, мали бути видані за кордоном", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували удар росіян по Київщині. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

23 лютого 2026
