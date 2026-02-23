21:58  23 лютого
Українців попередили про ожеледицю 24 лютого
В Одесі люди закидали камінням автомобіль ТЦК
Туман, відлига та вологість: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні
23 лютого 2026, 19:35

10 тисяч доларів за поїздку під сидіннями: на Закарпатті затримали організатора схеми з клієнтами-втікачами

23 лютого 2026, 19:35
Фото: Нацполіція
На Берегівщині правоохоронці викрили переправника військовозобов’язаних. Групу клієнтів зловмисник ховав під сидіннями авто

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

У селі Четфалва правоохоронці затримали жителя села Добрянське. Як з'ясувалось, чоловік переправляв чоловіків за кордон поза офіційними пунктами пропуску. Свою "послугу" він оцінів у 10 тисяч доларів з кожного клієнта.

Ділок забирав у своїх клієнтів мобільні телефони та на власному мікроавтобусі транспортував їх до прикордоння. Під час проїзду блокпостів він наказував "туристам" ховатися під сидіння. Затримали авто буквально за 300 метрів до державного кордону.

Організатора помістили до ізолятора, а на його двох клієнтів прикордонники склали адміністративні протоколи.

"За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України слідчі Берегівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснює Берегівська окружна прокуратура. Досудове розслідування у справі триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, правоохоронці викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. За суми від 12 до 18 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

