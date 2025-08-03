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03 серпня 2025, 16:30

Зеленський призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ: хто він

03 серпня 2025, 16:30
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Фото: ОП
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Президент України повідомив про призначення нового керівника Повітряних сил. Він також додав, що найголовніше зараз - це розвиток бойової авіації та протиповітряної оборони.

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, 3 серпня він офіційно призначив генерала-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних Сил ЗСУ. Варто зазначити, що раніше він обіймав цю ж посаду як "тимчасово виконуючий обов'язки" (з серпня минулого року після звільнення генерала-лейтенанта Миколи Олещука).

"І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги", - додав президент.

Що відомо про Анатолія Кривоножка. Від 2014 року він брав участь в АТО та операції Об'єднаних Сил. З початку повномасштабної війни продовжив виконувати бойові завдання. Відомо, що завдяки його командуванню знищили понад 1 160 повітряних, 100 наземних та одну наводну цілі.

У 2018 році Анатолій Кривоножка став генерал-лейтенантом. У 2023 році він отримав звання Героя України.

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