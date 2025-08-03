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Президент Украины сообщил о назначении нового руководителя воздушных сил. Он также добавил, что самое главное сейчас – это развитие боевой авиации и противовоздушной обороны

Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, 3 августа он официально назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными Силами ВСУ. Стоит отметить, что ранее он занимал эту должность как "временно исполняющий обязанности" (с августа прошлого года после увольнения генерала-лейтенанта Николая Олещука).

"И самое главное, чтобы и дальше украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: Вооруженные Силы Украины, Генеральный штаб, Министерство обороны Украины, команды наших партнеров и профессиональные и неравнодушные эксперты, желающие Украине силы и победы", - добавил президент.

Что известно об Анатолии Кривоножке. С 2014 года он участвовал в АТО и операциях Объединенных Сил. С начала полномасштабной войны продолжил выполнять боевые задания. Известно, что благодаря его командованию уничтожили более 1160 воздушных, 100 наземных и одну наводящую цели.

В 2018 году Анатолий Кривоножко стал генерал-лейтенантом. В 2023 году он получил звание Героя Украины.