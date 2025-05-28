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Росіяни заявили, що хочуть ще одних переговорів у Стамбулі. Українське МЗС відповіло на пропозицію Кремля

Про це написав міністр МЗС України, передає RegioNews.

Андрій Сибіга відповів публічно на пропозицію росіян провести "другий раунд" переговорів у Стамбулі. За його словами, якщо росіяни вже опрацювали свій "меморандум" після десяти днів роздумів та атак, то його можна передати Києві негайно.

"Ми очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно надасть свої пропозиції на наш розгляд, як і було домовлено раніше. Тільки добре підготовлена зустріч має потенціал для досягнення відчутних результатів", - каже міністр МЗС України.

Нагадаємо, раніше міністр МЗС РФ Сергій Лавров заявив про пропозицію для України провести 2 червня в Стамбулі чергові переговори. За його словами, російська сторона буде презентувати "російський меморандум щодо майбутнього мирного договору".