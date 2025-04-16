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16 апреля 2025, 15:52

Зеленский назначает главой Сумской ВГА человека сенатора РФ и предателя - Бутусов

16 апреля 2025, 15:52
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Фото из открытых источников
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По мнению журналиста, если Зеленский подпишет указ о назначении, это может быть опасно для Сумской области. Журналист напомнил, что раньше говорили об Олеге Григорове

Об этом написал журналист Юрий Бутусов, передает RegioNews.

Журналист отметил, что президент Украины назначил на пост главы Сумской областной ВЦК человека сенатора РФ, а также предателя, сбежавшего и бросившего подчиненных и оружие в начале вторжения в Луганскую область. Так Юрий Бутусов охарактеризовал Олега Григорова.

Журналист напомнил, что еще в прошлом году бывший глава Сумского облсовета Семен Салатенко писал о том, что Григоров – агент известного предателя Андрея Деркача, и что такое "назначение" было одобрено в Москве.

Семен Салатенко, отмечает журналист, прошел путь от солдата к подполковнику, командиру батальона, сейчас продолжает воевать, четырежды был ранен в боях. Также он был "открытым оппонентом самого влиятельного в Сумах политика – Андрея Деркача, обучавшегося в академии ФСБ в Москве".

Салтенко отмечал, что Григорова в 2017 году на должность заместителя начальника полиции Сумской области назначили благодаря связям Деркача с "Блоком Петра Порошенко", а затем – благодаря властям Зеленского.

"Сергей Лукашов, бывший полицейский из Луганщины, а ныне - командир роты ударных беспилотников ВСУ, который воюет на фронте, написал, что в начале вторжения Олег Григоров занимал должность начальника полиции Луганской области, но в первый день войны фактически совершил преступление - самовольно покинул место службы, сбежал, бросив их даже оружие", - добавляет Бутусов.

Также, по источникам Цензор.Нет, Григорова, несмотря на связи с предателем Деркачем и преступное бездействие во время войны, продвинули на должность пророссийские агенты в окружении Зеленского - заместитель главы офиса президента Олег Татаров и его бизнес-партнер Андрей Портнов, которые контролируют правоохранительную и судебную деятельность в Украине. Также источники указывают, что племянник Григорова является прокурором Генеральной прокуратуры.

"Если Зеленский подпишет свой указ по назначению Григорова, он окончательно подтвердит, что превратился в марионетку в руках Ермака и Татарова, и вообще не осознает кого и на какие должности он назначает", - подчеркнул Бутусов.

Напомним, что 15 апреля правительство согласовало увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА. Ранее мэр Конотопа Артем Семенихин обвинял его в том, что он 13 апреля организовал награждение военнослужащих 117-й бригады ТРО в конгресс-центре СумГУ. Тогда произошла ракетная атака. Военные в тот момент были в укрытиях, а пострадали гражданские.

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