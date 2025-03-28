Труп на узбіччі Кам'янського: в поліції розповіли подробиці

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За фактом вбивства чоловіка у Кам'янському районі, тіло якого виявили на узбіччі дороги, поліція відкрила кримінальне провадження

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

При попередньому огляді на тілі виявлено вогнепальне поранення в ділянці голови.

На місці працює керівництво Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та інших правоохоронних структур.

Слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія проводить збір речових доказів для встановлення всіх обставин злочину.

Поліція з'ясовує обставини злочину в рамках кримінального провадження, відкритого за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).



Нагадаємо, сьогодні зранку під Кам'янським на Дніпропетровщині на узбіччі дороги виявили тіло чоловіка.

За даними місцевих ЗМІ, тіло належить депутату партії "Батьківщина" Олександру Плахотніку. Офіційно його смерть поки що не підтверджена.