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У Білому Домі розповіли, про що говорили президенти США та України. Зокрема, Трамп пообіцяв пошукати додаткові системи ППО для Києва

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

У Білому Домі поділились деталями розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Зазначається, що президент України попросив Трампа надати додаткові системи ППО для захисту цивільного населення. Трамп погодився з цим та обіцяв "пошукати щось, що є в наявності".

Також Дональд Трамп заявив, що "американська власність на атомні електростанції України станції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури".

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп коментував свою розмову з Зеленським. За його словами "є рух вперед". Він також зазначив, що вони обговорювали його "розмову з Путіним, щоб "узгодити запити та потреби як Росії, так і України".