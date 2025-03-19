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В Белом Доме рассказали, о чем говорили президенты США и Украины. В частности, Трамп пообещал поискать дополнительные системы ПВО для Киева

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

В Белом Доме поделились деталями разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Президент Украины попросил Трампа предоставить дополнительные системы ПВО для защиты гражданского населения. Трамп согласился с этим и обещал "поискать что-то, что есть".

Также Дональд Трамп заявил, что "американская собственность на атомные электростанции Украины станции была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры".

Напомним, ранее Дональд Трамп комментировал свой разговор с Зеленским. По его словам, "есть движение вперед". Он также отметил, что они обсуждали его "разговор с Путиным, чтобы "согласовать запросы и потребности как России, так и Украины".