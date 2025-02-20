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Теоретично проведення виборів в Україні у 2025 році можливе, але для їх проведення необхідно завершення війни та скасування воєнного стану

Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко в інтерв’ю Радіо Свобода, інформує передає RegioNews.

"Чи теоретично можливо вибори в Україні 26 жовтня? Теоретично можливо. Але що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб в Україні наступив мир, щоб в Україні закінчився воєнний стан, і щоб після цього було достатньо часу для зміни законодавства і належної підготовки виборчого процесу", – заявив Діденко.

На думку Діденка, в поточних умовах такий сценарій малоймовірний.

Також він додав, що зараз Центральна виборча комісія не готується до проведення виборів.

"Станом на зараз у нас немає ані фактичних, ані юридичних підстав говорити про вибори. У нас станом на зараз триває воєнний стан. Під час воєнного стану вибори не організовуються, не проводяться", – наголосив Діденко.

Водночас він зазначив, що до голосування онлайн чи поштою Україна поки не готова, акцентувавши, що вибори – "це не місце для експериментів".

"Вони дуже, з одного боку, складні будуть і, з іншого боку, дуже відповідальні. Тому такі якісь кардинальні нововведення – це дуже небезпечні речі, які можуть негативно вплинути і дестабілізувати ситуацію", – пояснив голова ЦВК.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав українського президента "диктатором без виборів". Водночас Володимир Зеленський назвав слова Трампа про свій низький рейтинг "дезінформацією РФ".

Раніше п’ятий президент України, нардеп Петро Порошенко заявив, що в Україні розпочалась підготовка до виборів й назвав 26 жовтня ймовірною датою їх проведення.