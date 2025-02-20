08:37  20 лютого
У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
05:45  20 лютого
На Одещині судитимуть ділків, які намагалися переправити через кордон одразу 100 чоловіків
19:12  19 лютого
Вимагала 4500 доларів за звільнення зі служби: в Одесі затримали лікарку приватної клініки
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2025, 14:58

Вибори в Україні: голова ЦВК розповів, за яких умов та коли вони можливі

20 лютого 2025, 14:58
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: sud.ua
Читайте также
на русском языке

Теоретично проведення виборів в Україні у 2025 році можливе, але для їх проведення необхідно завершення війни та скасування воєнного стану

Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко в інтерв’ю Радіо Свобода, інформує передає RegioNews.

"Чи теоретично можливо вибори в Україні 26 жовтня? Теоретично можливо. Але що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб в Україні наступив мир, щоб в Україні закінчився воєнний стан, і щоб після цього було достатньо часу для зміни законодавства і належної підготовки виборчого процесу", – заявив Діденко.

На думку Діденка, в поточних умовах такий сценарій малоймовірний.

Також він додав, що зараз Центральна виборча комісія не готується до проведення виборів.

"Станом на зараз у нас немає ані фактичних, ані юридичних підстав говорити про вибори. У нас станом на зараз триває воєнний стан. Під час воєнного стану вибори не організовуються, не проводяться", – наголосив Діденко.

Водночас він зазначив, що до голосування онлайн чи поштою Україна поки не готова, акцентувавши, що вибори – "це не місце для експериментів".

"Вони дуже, з одного боку, складні будуть і, з іншого боку, дуже відповідальні. Тому такі якісь кардинальні нововведення – це дуже небезпечні речі, які можуть негативно вплинути і дестабілізувати ситуацію", – пояснив голова ЦВК.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав українського президента "диктатором без виборів". Водночас Володимир Зеленський назвав слова Трампа про свій низький рейтинг "дезінформацією РФ".

Раніше п’ятий президент України, нардеп Петро Порошенко заявив, що в Україні розпочалась підготовка до виборів й назвав 26 жовтня ймовірною датою їх проведення.

вибори Україна президент дата
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Удар по багатоповерхівці у Херсоні: рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка
20 лютого 2025, 15:31
Нова реальність. Стислий опис
20 лютого 2025, 15:21
Фейсбук блокує сторінки районних ТЦК та їх відділів
20 лютого 2025, 15:09
В ООН дали коментар щодо легітимності Зеленського
20 лютого 2025, 14:47
У Харкові чоловік за 20 тисяч доларів "продавав" посаду слідчого ДБР
20 лютого 2025, 14:24
У Запорізькій області відкрили четверту підземну школу
20 лютого 2025, 14:19
Росіяни вдарили КАБами по селищу на Харківщині: пошкоджена енергетична інфраструктура
20 лютого 2025, 14:18
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: пошкоджені підприємства, є загиблі
20 лютого 2025, 13:59
Депутатка держдуми та дружина російського політика вкрали дітей з Херсона
20 лютого 2025, 13:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Богданов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »