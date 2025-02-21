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Олександр Савченко Економіст і фінансист, ректор Міжнародного інституту бізнесу info@regionews.ua
21 лютого 2025, 11:00

Ескалація та конфлікт із США: вибори – шанс на мир на прийнятних для України умовах

21 лютого 2025, 11:00
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Ескалація: конфлікт між президентами України та США? Ні, все значно гірше…
Ескалація: конфлікт між президентами України та США? Ні, все значно гірше…
фото: MediaSapiens
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На жаль, цей конфлікт вже можна трактувати як конфлікт між владою США та владою України, адже вся влада в Україні зосереджена (до виборів) в Офісі президента, яким керують Зеленський та Єрмак, а вся влада у США (до довиборів у Конгрес та сенат за два роки) належить трьом особам - Трампу, Маску та Венсу. Ось, що ця трійка синхронно заявила.

Трамп про Зеленського: "Він відмовляється проводити вибори, має дуже низьку підтримку в українських опитуваннях, і єдине, в чому він добре розуміється, — як грати на Байдені як на скрипці. Диктатору без виборів Зеленському краще поквапитися, інакше в нього не залишиться країни". Далі Трамп продовжує "помірковано успішний комік Володимир Зеленський умовив США витратити $350 млрд на війну, яку не можна виграти, яка не мала початися, але яку він не зможе завершити без США та Трампа".

Маск підтримує Трампа: "Зеленський не може претендувати на те, щоб представляти волю народу України, доки не відновить свободу преси та не припинить скасовувати вибори".

Венс - Володимир Зеленський "має підкоритися демократичному мандату, якщо хоче зберегти легітимність". Далі він заявляє європейцям "Як ви можете нападати на вибори, коли вся ваша інтерпретація війни в Україні полягає в тому, що це війна за демократію? Я просто вважаю це безглуздим. І, звичайно, у Сполучених Штатах була громадянська війна. У нас були вибори… Знаєте, Черчилль дізнався, що програв… британські вибори, у Потсдамі. Ідея про те, що не можна проводити вибори під час війни, я думаю, є безглуздою. І президент ясно дав зрозуміти, що, на його думку, це має відбутися. Так що це американська політика. І я думаю, що це так. Це досить просто і прямолінійно".

Зеленський досить коректно вступив у полеміку з ними, але така поведінка є контрпродуктивною, навіть за обережної підтримки України країнами ЄС. Адже "Що дозволено Юпітеру не дозволено бику". Україна та українці можуть стати жертвою цього конфлікту. Діяти треба інакше! Отже, що хоче зараз Трамп?

1. Закінчити війну між Росією та Україною, бо обіцяв.

2. Провести вибори в Україні, бо на цьому наполягає Путін, а ще він недолюблює (ревнує) Зеленського.

3. Підкорити чи послабити НАТО та ЄС, бо про це просить Путін, а ще він просто любить руйнувати міжнародні структури.

4. Покращити відносини з Росією і на базі цього почати створювати новий світовий порядок.

Як на мене, перші два бажання Трампа є логічними і корисними для України, а от останні два - є помилковими та небезпечними. Тому замість полеміки нам треба погодитись на вибори, але запросити США та ЄС забезпечити українцям безпеку під час виборчого процесу та допомогти з технологією та логістикою їх проведення.

Слід зрозуміти, що припинення вогню, а не угода про закінчення війни є першим поворотним пунктом нової реальності у відносинах України та Росії. Цей тимчасовий "мирний" історичний етап може тривати роки, якщо не десятиліття..., тому, очевидно, українському суспільству треба нові вибори! Нам про це варто голосно заявити та попросити США та ЄС про допомогу…

Щоб провести вибори після закінчення гарячої фази війни Україні необхідна безпека виборцям, тому конче потрібно:

1. Продовжити постачати ЗСУ сучасну зброю у достатній кількості, особливо ракет для систем Patriot.

2. Посилити ППО України новими системами, принаймі у всіх місцях проведення голосування.

3. Закрити небо над Україною чи надати додатково мінімум 4 ескадрильї F-16 з повним комплектом озброєння сучасними ракетами, керованими бомбами та розвідданими системи ППО країн НАТО. Ці літаки можуть базуватись за межами України та використовувати іноземців як військових українського іноземного легіону.

4. Надіслати не менше 30 тис. військ з країн НАТО на лінію тимчасового розмежування військ.

Варто зрозуміти, що Трампа змінити неможливо, його можливо лише використати в наших інтересах. Це дуже важко, але шанс є…

Тож перетворимо проблему - вибори в Україні - на шанс на мир на прийнятних для нас умовах.

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