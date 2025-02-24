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Президент Литви Гітанас Науседа запропонував прискорити вступ України до ЄС і призначити дату – 1 січня 2030 року.

Про це він сказав під час саміту за участі європейських лідерів та президента Володимира Зеленського під назвою "Підтримуй Україну" SupportUkraine 24 лютого, передає RegioNews.

Науседа також закликав відкриття перших переговорів щодо вступу України в ЄС "провести вже незабаром"

"Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотним", - закликав він.

Литовський президент також висловив думку, членство НАТО "це найкращий і найбільш ефективний варіант" для України.

"Цей варіант має лишатися на столі, щоб посилити позицію України на переговорах", - наголосив він.

Нагадаємо, голови Європейської комісії та Європейської Ради, а також лідери Канади, держав балтійського регіону, країн Північної Європи та Іспанії прибули до Києва 24 лютого. Мета візиту - участь у зустрічі лідерів країн-партнерів, присвяченій третім роковинам повномасштабного вторгнення РФ.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський передав своєму американському колезі Дональду Трампу документ із датами, коли Росія зривала домовленості про припинення вогню.