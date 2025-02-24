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Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ускорить вступление Украины в ЕС и назначить дату – 1 января 2030 года.

Об этом он сказал во время саммита с участием европейских лидеров и президента Владимира Зеленского под названием "Поддерживай Украину" SupportUkraine 24 февраля, передает RegioNews.

Науседа также призвал открытие первых переговоров по вступлению Украины в ЕС "провести уже вскоре"

"Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым", – призвал он.

Литовский президент также выразил мнение, что членство НАТО "это лучший и наиболее эффективный вариант" для Украины.

"Этот вариант должен оставаться на столе, чтобы усилить позицию Украины на переговорах", - подчеркнул он.

Напомним, главы Европейской комиссии и Европейского Совета, а также лидеры Канады, государств балтийского региона, стран Северной Европы и Испании прибыли в Киев 24 февраля. Цель визита - участие во встрече лидеров стран-партнеров, посвященной третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский передал своему американскому коллеге Дональду Трампу документ с датами, когда Россия срывала договоренности о прекращении огня.