07:00  24 февраля
В центре Киева действуют ограничения движения транспорта: детали
07:08  24 февраля
В Броварах под Киевом обломки "Шахеда" попали по многоэтажке
14:22  23 февраля
В одном из клубов Киева ночью развлекались под российскую музыку: полиция проводит проверку
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2025, 11:49

Президент Литвы предложил дату вступления Украины в ЕС

24 февраля 2025, 11:49
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ускорить вступление Украины в ЕС и назначить дату – 1 января 2030 года.

Об этом он сказал во время саммита с участием европейских лидеров и президента Владимира Зеленского под названием "Поддерживай Украину" SupportUkraine 24 февраля, передает RegioNews.

Науседа также призвал открытие первых переговоров по вступлению Украины в ЕС "провести уже вскоре"

"Давайте сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым", – призвал он.

Литовский президент также выразил мнение, что членство НАТО "это лучший и наиболее эффективный вариант" для Украины.

"Этот вариант должен оставаться на столе, чтобы усилить позицию Украины на переговорах", - подчеркнул он.

Напомним, главы Европейской комиссии и Европейского Совета, а также лидеры Канады, государств балтийского региона, стран Северной Европы и Испании прибыли в Киев 24 февраля. Цель визита - участие во встрече лидеров стран-партнеров, посвященной третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский передал своему американскому коллеге Дональду Трампу документ с датами, когда Россия срывала договоренности о прекращении огня.

ЕС переговоры НАТО Евросоюз Литва
Зеленский передал Трампу документ о том, как Россия срывала перемирие
24 февраля 2025, 11:41
В Киев съехались мировые лидеры и руководство ЕС: кто прибыл с визитом
24 февраля 2025, 11:22
Нефть, пропаганда и финансы: подробности нового пакета санкций ЕС против России
24 февраля 2025, 10:33
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
За последние три года войны ни один из геополитических игроков – США, Россия и Китай – не отреагировали свои стратегические интересы
24 февраля 2025, 12:20
Россияне обстреляли Херсон: из-под завалов дома деблокировали тело мужчины
24 февраля 2025, 12:15
В Николаевской области ГБР задержало чиновника воинской части, который собирал "дань" с подчиненных
24 февраля 2025, 12:10
Украина готова к обмену пленными с РФ в формате "всех на всех", – Зеленский
24 февраля 2025, 12:01
Зеленский передал Трампу документ о том, как Россия срывала перемирие
24 февраля 2025, 11:41
Оккупанты ударили КАБом по селу под Харьковом: пострадали гражданские
24 февраля 2025, 11:23
В Киев съехались мировые лидеры и руководство ЕС: кто прибыл с визитом
24 февраля 2025, 11:22
Жителей Киевщины предупредили о взрывах в пригороде столицы
24 февраля 2025, 11:10
Россияне атаковали дронами пригород Одессы: повреждена припортовая инфраструктура
24 февраля 2025, 10:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »