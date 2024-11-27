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27 листопада 2024, 16:51

Колишнього нардепа-колаборанта Царьова заочно засудили до 8 років в'язниці з конфіскацією майна

27 листопада 2024, 16:51
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Фото: 24 Канал
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Колишнього народного депутата України та зрадника Олега Царьова заочно засудили до 8 років ув’язнення та конфіскували майно на суму майже пів мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Regionews.

Царьов, який перебуває у розшуку, отримав вирок за фінансування збройної агресії Росії проти України. Судовий розгляд проводився за спеціальною процедурою in absentia (за відсутності обвинуваченого).

На підставі доказів, наданих Службою безпеки України, суд призначив екснардепу 8 років позбавлення волі та конфіскував його майно:

  • два майнові комплекси в окупованому Криму: санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", які оцінюються у 456 млн грн;
  • квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 млн грн;
  • земельну ділянку на Київщині, яка коштує 1,3 млн грн.

Слідство встановило, що Царьов систематично фінансував російський бюджет через сплату "податків" за бізнес у Криму, а також оплачував послуги Росгвардії, яка охороняла його об’єкти. Ці дії підпадають під ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за фінансування дій, спрямованих на зміну меж території чи державного кордону України.

СБУ продовжує роботу для притягнення Царьова до відповідальності за його злочини проти держави.

Раніше СБУ повідомляла Царьову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. У 2022 році він уже отримав перший заочний вирок, який передбачає 12 років позбавлення волі за іншими злочинами.

Нагадаємо, що на Житомирщині завели справу на настоятеля храму УПЦ МП через його промови про війну.

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