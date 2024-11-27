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27 ноября 2024, 16:51

Бывшего нардепа-коллаборанта Царева заочно приговорили к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества

27 ноября 2024, 16:51
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Фото: 24 Канал
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Бывшего народного депутата Украины и предателя Олега Царева заочно приговорили к 8 годам заключения и конфисковали имущество на сумму около полумиллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Regionews .

Находящийся в розыске Царев получил приговор за финансирование вооруженной агрессии России против Украины. Судебное разбирательство проводилось по специальной процедуре in absentia (при отсутствии обвиняемого).

На основании доказательств, предоставленных Службой безопасности Украины, суд назначил экснардепу 8 лет лишения свободы и конфисковал его имущество:

  • два имущественных комплекса в оккупированном Крыму: санаторий "Кирова" и музей "Усадьба княгини Барятинской", которые оцениваются в 456 млн грн;
  • квартиру в центре Днепра стоимостью 3,2 млн. грн;
  • земельный участок в Киевской области, который стоит 1,3 млн грн.

Следствие установило, что Царев систематически финансировал российский бюджет из-за уплаты "налогов" за бизнес в Крыму, а также оплачивал услуги охранявшей его объекты Росгвардии. Эти действия подпадают под ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий наказание за финансирование действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины.

СБУ продолжает работу по привлечению Царева к ответственности за его преступления против государства.

Ранее СБУ сообщала Цареву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В 2022 году он уже получил первый заочный приговор, предусматривающий 12 лет лишения свободы по другим преступлениям.

Напомним, что в Житомирской области завели дело на настоятеля храма УПЦ МП из-за его речи о войне.

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