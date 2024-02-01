ЗМІ опублікували повний список виїздів Арестовича за кордон, де він двічі використав листи ГУР

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Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович двічі використовував листи ГУР для виїзду з країни, хоча у відомстві заперечують свою причетність

Про це йдеться у матеріалах розслідування журналістського антикорупційного центру NGL.media, повідомляє RegioNews.

Заява ГУР щодо непричетності до видачі листа Арестовичу з’явилася через кілька годин після публікації NGL.media про обставини виїзду з країни екс-радника голови Офісу президента.

За два з половиною тижні до цієї публікації NGL.media офіційно звернулися до ГУР з проханням прокоментувати викладені у ній факти, проте відповіді не отримали.

За даними бази перетину кордону, Олексій Арестович виїхав з України 4 вересня через пункт пропуску Краківець-Корчова на підставі листа ГУР – саме така причина виїзду вказана в офіційній базі даних.

Однак, офіційно ДПСУ відмовилась коментувати обставини виїзду Арестовича і надати копію листа, на підставі якого його випустили за кордон.

У NGL.media вирішили опублікувати повний список перетинів державного кордону Олексієм Арестовичем у 2022-2023 роках. Ці дані свідчать, що Арестович принаймні двічі використав листи ГУР як підставу для виїзду.

У випадку, якщо Головне управління розвідки Міноборони не видавало листа з дозволом про виїзд Арестовичу, існує певна ймовірність, що лист може бути підробленим. Проте раніше, нагадаємо, за листом ГУР з країни виїхав підозрюваний з хабарництві Владислав Трубіцин, оголошений зараз у міжнародний розшук – і представники ГУР неохоче визнали це.

Як повідомлялось раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що екс-радник голови Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міноборони. Він перетнув кордон із Польщею ще восени минулого року і близько пʼяти місяців не повертався в Україну. Зараз скандальний блогер живе у Нью-Йорку.

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