Чи причетне ГУР до виїзду Арестовича за кордон — заява відомства

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Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони спростовує інформацію ЗМІ про те, що колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зміг виїхати з України завдяки листу від ГУР

Про це йдеться у повідомленні ГУР у соцмережах, передає RegioNews.

"Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.



У Головному управлінні розвідки запевняють, що не надавали Арестовичу ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон.

"Вкотре наполегливо просимо представників медіаспільноти ретельно перевіряти інформацію перед поширенням", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що екс-радник голови Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міноборони. Він перетнув кордон із Польщею ще восени минулого року і близько пʼяти місяців не повертався в Україну. Зараз скандальний блогер живе у Нью-Йорку.