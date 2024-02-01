ЗМІ з'ясували, за якою схемою Арестовичу вдалося виїхати за кордон

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Екс-радник голови Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міноборони. Він перетнув кордон із Польщею ще восени минулого року і близько пʼяти місяців не повертався в Україну. Зараз скандальний блогер живе у Нью-Йорку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт NGL.media.

Зазначається, що 48-річний Олексій Арестович виїхав з України 4 вересня 2023 року через пункт пропуску "Краковець – Корчова". За даними журналістів, підставою для його виїзду став лист Головного управління розвідки МОУ.

Олексій Арестович уже неодноразово виїжджав за кордон, однак повертався в Україну. Наприклад, на початку травня 2023 року він також виїхав у Польщу завдяки листу ГУР і повернувся в Україну наприкінці червня. Загалом після початку повномасштабного вторгнення Олексій Арестович виїжджав за кордон ще сім разів на інших підставах – наприклад, на підставі рішень голови ДПСУ, як радник Офісу президента тощо. Усі ці поїздки тривали не довше дев’яти днів.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) відмовилась надати журналістам інформацію про підстави для виїзду екс-радника Офісу президента, зазначивши, що інформація про перетин державного кордону стосується його приватного життя. Представники ГУР також не відповіли на запитання журналістів, а сам Олексій Арестович не відповів на повідомлення у кількох месенджерах.

Прикметно, що після виїзду з України, у листопаді 2023 року, Олексій Арестович заявив, що у нього конфлікт з Офісом президента і що на нього чинять політичний тиск.

З того часу його бачили у Відні, Нью-Йорку та Варшаві. В одному з останніх інтерв’ю, опублікованому 24 січня, він сказав, що живе у Нью-Йорку. Він зазначив, що має в Європі ще два проекти, після завершення яких має повернутись в Україну.

Нагадаємо, що за такою ж схемою у травні 2023 року з України виїхав фігурант кримінальної справи про корупцію, колишній депутат Київради Владислав Трубіцин. Як стало відломо, у травні Трубіцин покинув територію України, використовуючи допомогу Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби спеціальних операцій. Після цього суд оголосив його у міжнародний розшук.

Журналісти проєкту "Схеми" повідомили подробиці щодо виїзду Трубіцина із України. За даними журналістів, він виїхав через пункт пропуску Рава-Руська ввечері 13 травня на власній автівці Mercedes S 600 за дозволом голови Державної прикордонної служби на підставі листа від глави Головного управління розвідки Кирила Буданова.

У Головному управлінні розвідки підтвердили інформацію про те, що Трубіцин зміг виїхати за кордон завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова. Водночас у відомстві стверджують, що надали Трубіцину такий лист "на прохання іншої структури". Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що про виїзд Трубіцина за кордон клопотали Сили спецоперацій ЗСУ.

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