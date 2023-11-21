Рада підтримала збільшення штату НАБУ на 300 осіб

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На засіданні Верховної Ради сьогодні, 21 листопада, депутати підтримали в першому читанні законопроєкт щодо збільшення штату Національного антикорупційного Бюро України (НАБУ)

Про це передає RegioNews з посиланням нардепа Ярослав Железняк у Telegram

За (#10203-1) проголосували 323 нардепи.

Планують збільшити граничну чисельність штату НАБУ на 300 осіб, з 700 до 1000 співробітників.

Законопроєкт передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році – на 100 посад; у 2025 році – на 100 посад; у 2026 році – на 100 посад.

Нардеп наголосив, що це важливий законопроєкт, який є одним з основних в наших європейських зобовʼязаннях.

Як додав народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram, йдеться про ціль збільшити за три роки кількість детективів Бюро до трьохсот. На це передбачається 1,7 мільярда гривень.

"Про що йдеться: 300 детективів за 3 роки, по 100 детективів плюс щорічно, починаючи з 2024 року. 1,7 млрд грн за 3 роки", - розповів політик.

Крім того, у парламенті ухвалили у першому читанні законопроєкт, який дає можливість Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряти майно, набуте до публічної служби (№10262).

Проєкт закону на голосуванні у сесійній залі ВРУ отримав 287 "за".

Як повідомлялось раніше, НАБУ затримало чинного народного депутата України викрили на спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті $50 тисяч.