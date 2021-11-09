08:59  09 листопада
В Україні новий рекорд смертності від коронавірусу за добу
13:50  09 листопада
В аеропорту "Бориспіль" знову виявили підроблені COVID-сертифікати
08:06  09 листопада
На Донбасі за добу зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2021, 14:48 4

НАЗК просить Зеленського ветувати закон про регулювання фіндіяльності партій

09 листопада 2021, 14:48 4
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков закликав президента Володимира Зеленського накласти вето та повернути на доопрацювання Верховній Раді закон, який вносить зміни до регулювання фінансування діяльності політичних партій

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.

Голова НАЗК нагадує, що відповідний законопроєкт №5253-1 ініційований народними депутатами України, щоби відновити подання фінансової звітності політичними партіями. Проте під час голосування в залі Верховна Рада внесла до законопроєкту зміни, які можуть дозволити партіям приховувати свої справжні витрати.

"Реальне відновлення звітності політичних партій є дуже важливим інструментом для того, щоби припинити вплив фінансово-промислових груп на політику та створити ефективну політичну систему в Україні загалом. Проте введення в дію цього закону в такому вигляді лише стане на заваді цим цілям. Саме тому команда НАЗК закликає президента накласти вето на цей закон для його подальшого доопрацювання Верховною Радою", — закликав Новіков.

На його думку, закон містить окремі норми, які продовжують створювати передумови для непрозорої діяльності політичних партій.

Зазначається, що НАЗК також підготувало та направило президенту України пропозиції щодо повноцінного відновлення звітування політичними партіями.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК знайшло порушення у декларації судді Конституційного суду та депутата з "групи Коломойського".

Володимир Зеленський закон НАЗК

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua