НАЗК просить Зеленського ветувати закон про регулювання фіндіяльності партій

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков закликав президента Володимира Зеленського накласти вето та повернути на доопрацювання Верховній Раді закон, який вносить зміни до регулювання фінансування діяльності політичних партій

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.

Голова НАЗК нагадує, що відповідний законопроєкт №5253-1 ініційований народними депутатами України, щоби відновити подання фінансової звітності політичними партіями. Проте під час голосування в залі Верховна Рада внесла до законопроєкту зміни, які можуть дозволити партіям приховувати свої справжні витрати.

"Реальне відновлення звітності політичних партій є дуже важливим інструментом для того, щоби припинити вплив фінансово-промислових груп на політику та створити ефективну політичну систему в Україні загалом. Проте введення в дію цього закону в такому вигляді лише стане на заваді цим цілям. Саме тому команда НАЗК закликає президента накласти вето на цей закон для його подальшого доопрацювання Верховною Радою", — закликав Новіков.

На його думку, закон містить окремі норми, які продовжують створювати передумови для непрозорої діяльності політичних партій.

Зазначається, що НАЗК також підготувало та направило президенту України пропозиції щодо повноцінного відновлення звітування політичними партіями.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК знайшло порушення у декларації судді Конституційного суду та депутата з "групи Коломойського".