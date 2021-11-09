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09 ноября 2021, 14:48 4

НАПК просит Зеленского ветировать закон о регулировании финдеятельности партий

09 ноября 2021, 14:48 4
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Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков призвал президента Владимира Зеленского наложить вето и вернуть на доработку Верховной Раде закон, который вносит изменения в регулирование финансирования деятельности политических партий

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Председатель НАПК напоминает, что соответствующий законопроект №5253-1 инициирован народными депутатами Украины, чтобы возобновить представление финансовой отчетности политическими партиями. Однако во время голосования в зале Верховная Рада внесла в законопроект изменения, которые могут позволить партиям скрывать свои настоящие расходы.

"Реальное восстановление отчетности политических партий является очень важным инструментом для того, чтобы прекратить влияние финансово-промышленных групп на политику и создать эффективную политическую систему в Украине в целом. Однако введение в действие этого закона в таком виде лишь воспрепятствует этим целям. Именно поэтому команда НАПК призывает президента наложить вето на этот закон для его дальнейшей доработки Верховной Радой", — призвал Новиков.

По его мнению, закон содержит отдельные нормы, которые продолжают создавать предпосылки для непрозрачной деятельности политических партий.

Отмечается, что НАПК также подготовило и направило президенту Украины предложения относительно полноценного возобновления отчетности политическими партиями.

Напомним, недавно НАПК нашло нарушения в декларации судьи Конституционного суда и депутата из "группы Коломойского".

Владимир Зеленский закон НАПК

 
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