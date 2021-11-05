Разумков розповів, скільки депутатів увійдуть до його об'єднання

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Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у міжфракційне депутатське об’єднання під назвою "Розумна політика" зараз готові увійти 25 народних депутатів

Як передає RegioNews про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

"Станом на сьогодні це 25 (народних депутатів, що потраплять у групу – ред.) колег. Це ті люди, які притримуються принципів, яких важко було зламати і Офісу президента під час голосування за мою відставку. Але я впевнений, що це не межа і люди будуть приєднуватись", - зауважив колишный керівник парламенту

Разумков додав, що ідеологічно він близький до "розумного консерватизму".

Міжфракційне депутатське об’єднання не має прав депутатської фракції.

Нагадаємо, що проти відставки Разумкова голосували такі нардепи "СН": Людмила Буймістер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Оксана Дмитрієва, Володимир Козак, Василь Мокан, Неллі Яковлєва.

Нагадаємо, що Рада 7 жовтня звільнила Разумкова з посади спікера парламенту. Після звільнення він заявляв про наміри залишатися в політиці та натякнув на створення власного політичного проєкту.