Разумков подав документи про створення міжфракційного об'єднання: перелік членів

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Як пише RegioNews з посиланням на Telegram колишнього очільника парламенту до об’єднання увйшли 25 осіб, більшість з яких – представники фракції "Слуга народу".

"Будь-яка політика має бути відкритою та чесною і базуватися саме на цих принципах. Тому щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО та перелік депутатів, що увійшли до складу об’єднання", - написав ексспікер.

Крім Разумкова у нове МФО увійдуть 21 "слуга народу": Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олександр Бакумов, Олег Воронько, Ольга Коваль, Дарія Володіна, Роман Бабій, Михайло Новіков, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Михайло Крячко, Євген Петруняк, Іван Юнаков.

А також нещодавно виключена зі "СН" і наразі позафракційна Людмила Буймістей.

І два депутати від "Батьківщини" – Андрій Ніколаєнко та Володимир Кабаченко.

Разумков очікує, що вже наступного тижня про створення об’єднання оголосить Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Зауважимо, що міжфракційне об’єднання не має прав депутатської групи(представництво на Погоджувальній раді, пріоритет у виступах та ін-ред.).

5 листопада стало відомо про бажання колишнього голови Ради створити власне міжфракційне об’єднання, куди доєднаються деякі депутати "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційні.

29 жовтня в керівництві фракції "Слуга народу" не виключили розгляд питання про позбавлення Разумкова мандата на найближчому з’їзді партії.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець заявив, що депутати, які хочуть вступити в міжфракційне об’єднання Дмитра Разумкова, повинні будуть скласти свої мандати.

У жовтні Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.