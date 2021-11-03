Кабмін призначив тимчасового міністра екології
Кабінет міністрів призначив Руслана Стрільця тимчасово виконувачем обов’язки міністра екології.
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм представника Верховної Ради у Кабміні Тараса Мельничука.
Крім цього уряд звільнив Катерину Авраменко з посади державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України, Віктора Кацурака з посади заступника Голови Державної екологічної інспекції України.
Також звільнено Андрія Мальованого з посади Голови Державної екологічної інспекції України.
До свого призначення Стрілець працював заступником міністра екології.
Нагадаємо, Верховна Рада 3 листопада звільнила Романа Абрамовського з посади міністра екології, задовольнивши його заяву.
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