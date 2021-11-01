У "Слузі народу" натякнули на референдум щодо посилення президентської влади

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Про це пише RegioNews з посиланням на його інтерв’ю Суспільному

На запитання щодо можливої зміни форми правління з парламентсько-президентської на парламентсько-президентську Корнієнко відповів так: "Я думаю, що зміна правління в Україні — це питання, яке виключно може вирішувати український народ методом народовладдя, тобто референдуму. Ми виконали свою обіцянку передвиборчу, прийняли закон "Про референдум". Відповідно до цього закону далі можна запитувати в народу ті чи інші питання, але не забувати про те, що питання мають пройти на референдумі, сенс — це половина виборців, в Україні — це дуже не мало, мають прийти на референдум і він має відбутися. Чи є питання зміни форми правління таким цікавим, думаю так, тому що це людей завжди турбувало".

Водночас депутат сумнівається, що проведення подібного референдуму ініціюватиме Президент України.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підтримує ідею президентської республіки. У свою чергу лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що влада не розглядає зміну форми правління