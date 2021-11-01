В "Слуге народа" намекнули на референдум по усилению президентской власти

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на его интервью Общественному

На вопрос о возможном изменении формы правления с парламентско-президентской на парламентско-президентскую Корниенко ответил так: "я думаю, что изменение правления в Украине — это вопрос, который исключительно может решать украинский народ методом народовластия, то есть референдума. Мы выполнили свое обещание предвыборное, приняли закон "о референдуме". Согласно этого закона дальше можно спрашивать у народа те или иные вопросы, но не забывать о том, что вопрос должны пройти на референдуме, смысл — это половина избирателей, в Украине — это очень не мало, должны прийти на референдум и он должен состояться. Является ли вопрос изменения формы правления таким интересным, думаю да, потому что это людей всегда беспокоило".

В то же время депутат сомневается, что проведение подобного референдума будет инициировать Президент Украины.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что поддерживает идею президентской республики. В свою очередь, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что власть не рассматривает смену формы правления